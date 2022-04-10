كشف الفنان محمد الطويان عن جوانب من علاقته بالفنان الراحل محمد العلي مشيرًا إلى أنه أصيب باكتئاب استمر معه لمدة 9 سنوات بعد رحيل العلي.

وقال الطويان خلال استضافته في برنامج الليوان ليلة أمس مع الإعلامي عبدالله المديفر إن العلي بالنسبة له هو نصفه الثاني حيث لم يفترقا منذ عام 1973 وهو من أعز الأصدقاء.

وكشف إن وفاة العلي كانت خسارة كبيرة وفاجعة شديدة مشيرًا إلى أنهما كان لا يفترقان طوال الوقت وكان دائم الابتسامة ومتفائلًا.

معلومات عن محمد الطويان

والمعروف أن الطويان ممثل ومؤلف وفنان تشكيلي ولد في 9 مايو 1945، بدأ التمثيل من خلال السهرات والمسلسلات التلفزيونية ما بين الأعوام 1965-1974. في عام 1982 لعب دور حظيظ في مسلسل (السعد وعد)، وفي عام 1985 شارك في مسلسل عودة عصويد)، كما شارك في عشر مواسم متسلسلة من مسلسل (طاش ما طاش)، و(غشمشم) 2009، (سلفي)، (لعبة الكبار) و(مكان في القلب).

يذكر أن الفنان محمد العلي ولد في 21 مايو 1949 وتوفي 3 يناير 2002 وهو ممثل ومنتج فني سعودي، يعد من مؤسسي الدراما والمسرح في السعودية، لُقب بمهندس الدراما الخليجية.

كانت بداية مشاركة العلي في المسرح من خلال جملة قصيرة في مسرحية “دكتور مع مشعب” مثل فيها دور شخص أخرس، والكلمات الثلاث التي كان من المفترض أن يقولها امتدت حتى نهاية المسرحية، وشكلت وفاته صدمة كبيرة، للوسط الفني السعودي.