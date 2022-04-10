كشف الفنان محمد الطويان عن جوانب من علاقته بالفنان الراحل محمد العلي مشيرًا إلى أنه أصيب باكتئاب استمر معه لمدة 9 سنوات بعد رحيل العلي.
الفنان محمد الطويان: محمد العلي نصفي الثاني؛ ورحيله أثّر على حياتي وأصبت باكتئاب لمدة 9 سنوات.@almodifer#الليوان#محمد_الطويان_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/MxSfwridno
— الليوان (@almodifershow) April 9, 2022
وقال الطويان خلال استضافته في برنامج الليوان ليلة أمس مع الإعلامي عبدالله المديفر إن العلي بالنسبة له هو نصفه الثاني حيث لم يفترقا منذ عام 1973 وهو من أعز الأصدقاء.
وكشف إن وفاة العلي كانت خسارة كبيرة وفاجعة شديدة مشيرًا إلى أنهما كان لا يفترقان طوال الوقت وكان دائم الابتسامة ومتفائلًا.
معلومات عن محمد الطويان
والمعروف أن الطويان ممثل ومؤلف وفنان تشكيلي ولد في 9 مايو 1945، بدأ التمثيل من خلال السهرات والمسلسلات التلفزيونية ما بين الأعوام 1965-1974. في عام 1982 لعب دور حظيظ في مسلسل (السعد وعد)، وفي عام 1985 شارك في مسلسل عودة عصويد)، كما شارك في عشر مواسم متسلسلة من مسلسل (طاش ما طاش)، و(غشمشم) 2009، (سلفي)، (لعبة الكبار) و(مكان في القلب).
يذكر أن الفنان محمد العلي ولد في 21 مايو 1949 وتوفي 3 يناير 2002 وهو ممثل ومنتج فني سعودي، يعد من مؤسسي الدراما والمسرح في السعودية، لُقب بمهندس الدراما الخليجية.
كانت بداية مشاركة العلي في المسرح من خلال جملة قصيرة في مسرحية “دكتور مع مشعب” مثل فيها دور شخص أخرس، والكلمات الثلاث التي كان من المفترض أن يقولها امتدت حتى نهاية المسرحية، وشكلت وفاته صدمة كبيرة، للوسط الفني السعودي.
اترك تعليقاً