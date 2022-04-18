علق المستشار التسويقي محمد حطحوط، على الحملة الشهيرة لأحد أنواع الشاي التي أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحملات الإعلانية السيئة لا تؤدي لزيادة المبيعات..

الدكتور محمد حطحوط يعلّق على الحملة الشهيرة لأحد أنواع الشاي التي أثارت جدلا على مواقع التواصل @almodifer#محمد_حطحوط_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/vLj9BFXtDj

— الليوان (@almodifershow) April 17, 2022

وقال المستشار التسويقي محمد حطحوط خلال حلقة برنامج “الليوان” مع الإعلامي المديفر:” أحد العاملين في الشركة قال لي تأثرت مبيعاتنا وهزت الشركة”، موضحا أن الحملات الإعلانية السيئة لا تزيد المبيعات.

حملة مثيرة للجدل

وأضاف: “عندما تكون تريند هاشتاق، والناس زعلانة عليك، فهذا أمر متعب جداً لأي منظمة”، مبيناً:” جزء من أبحاث التسويق دائماً هي معرفة قيم وعادات المجتمع”.

وقال حطحوط :”لا تستفز المجتمع في أي شيء، ومثل هذه الحملات يكون لها آثار سلبية على الشركة”.