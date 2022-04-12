أثبتت معلمة أمريكية براعة فائقة في إنقاذ أحد الطلاب من الموت مختنقًا بعدما ابتلع غطاء زجاجة المياه حيث طبقت أسلوب مناورة هيمليك.

لحظة إنقاذ طالب اختنق بغطاء علبة الماء حيث تمكنت المعلمة من إخراجها بطريقة "مناورة هيمليك" وهي إسعافات أولية تعلمتها سابقاً وكانت سبب في إنقاذ حياة الصغير.

المقطع من نيوجيرزي، الولايات المتحدة الأمريكيةpic.twitter.com/g0vNCXRVWx — إياد الحمود (@Eyaaaad) April 12, 2022

براعة معلمة أمريكية

وأظهر مقطع فيديو الطالب وهو يرفع زجاجة المياه إلى فمه لكن الغطاء يسبق الماء إلى جوفه فيصاب بالاختناق ويحاول دون جدوى إخراج الغطاء فهرع إلى المعلمة التي ساعدته في استخراج الغطاء خلال ثوانٍ معدودة.

وتعليقًا على المقطع قال إياد الحمود إن المعلمة اتبعت أسلوبًا يعرف باسم مناورة هيمليك وهي إسعافات أولية تعلمتها المعلمة سابقًا وكانت سببًا في إنقاذ حياة الصغير.

ما هي مناورة هيمليك ؟

ضغطات البطن أو مناورة هيمليك هي إجراء في الإسعاف الأولية يستخدم لعلاج انسداد مجرى الهواء العلوي (أو الشرقة) بواسطة الأجسام الغريبة.

ومصطلح مناورة هيمليك على اسم الدكتور هنري هيمليك، الذي وصف الإجراء لأول مرة في عام 1974.

لأداء المناورة يجب أولًا على المنقذ أن يقف وراء الشخص المصاب بالشرقة وأن يشبك يديه حول خصره بشكل أفقي وتوجيه الإبهامين نحو الداخل ويجب تطبيق الضغط تحت النهاية الشرسوفية بإصبعين وتطبيق الضغط بقوة للداخل والأعلى عدة مرات حتى خروج الجسم الأجنبي من الممر الهوائي أو حتى وصول الرعاية الطبية المختصة.