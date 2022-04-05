وثق مقطع فيديو اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف بعد أيام من استعادة القوات الأوكرانية المدينة من الجيش الروسي.

موفد العربية في موقع لمقبرة جماعية في بوتشا قرب كييف

#العربية pic.twitter.com/IPxeD6iIQ7

— العربية (@AlArabiya) April 5, 2022

حقيقة مذبحة بوتشا

وبحسب مقطع بثته العربية وجد نفق قرب كنيسة بوتشا به عشرات الجثث بعضها دفن تحت الأرض وبعضها كان ظاهرًا.

وتتهم أوكرانيا، القوات الروسية بارتكاب مذبحة جماعية فيما نفت روسيا ذلك بشكل رسمي حيث قال المتحدث باسم البرلمان الروسي إن مشاهد الجثث في تلك البلدة أشبه بمسرحية أعدت للجماهير في الغرب.

مسرحية كاذبة

بدوره قال كبير المشرعين، فياتشيسلاف فولودين، إن مزاعم قتل المدنيين في بوتشا الأوكرانية، كان جزءًا من محاولة مخادعة من قبل الغرب لتشويه سمعة روسيا.

كما اتهم كلًا من واشنطن وبروكسل، بفبركة تلك المسرحية، قائلًا: إنهما كاتبتا السيناريو مخرجتا تلك القصة أيضًا.

رئيس أوكرانيا يتفقد المدينة

وكان الرئيس الأوكراني تفقد المدينة يوم أمس وظهر محاطًا بعدد من الجنود مؤكدًا أنه سيتم محاسبة روسيا على هذا الأمر بحسب قوله.