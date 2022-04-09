منذ 10 سنوات أو أكثر يفتح المواطن الدكتور مشاري بيته لإفطار الصائمين في حفر الباطن طلبًا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

فيديو | في حفر الباطن. مواطن يفتح منزله لإفطار الصائمين منذ 10 سنوات#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/oPZKWjylgV

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 9, 2022

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية المواطن وهو يدعو العمال والمارة إلى بيته لتناول وجبة الإفطار فيما تم مد السفر على مساحات واسعة من الأرض.

ولفت الدكتور مشاري إلى أن هذا الأمر ورثه عن الوالد ويهدف إلى التواصل مع المسلمين من كافة الجنسيات حتى يشعروا بأجواء رمضان الروحانية.