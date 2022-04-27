أظهر مقطع فيديو متداول جريان المياه بشدة في شعيب النجبة التابع لمحافظة البكيرية بعد الأمطار الشديدة التي شهدتها منطقة القصيم اليوم.

شعيب النجبه شمال غرب #القصيم قبيل مغرب اليوم الاربعاء ٢٦ رمضان ١٤٤٣

عضو المجموعة نواف البشري pic.twitter.com/xkBqx4PGDI

— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 27, 2022

وتم توثيق المقطع قبيل مغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان وجرت المياه بسرعة ما يؤكد غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لاتزال الفرصة متهيئة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة.