وثق مقطع فيديو موجة غبار كثيفة داهمت منطقة القصيم اليوم الأربعاء السابع والعشرين من أبريل، وبحسب موثق المقطع فإن الموجة تقترب من بريدة خلال هذه الساعات.

تنبيه من طقس القصيم

وكان الإنذار المبكر نبه من طقس عدد من محافظات المنطقة التي تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مشيرًا إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وقال المركز إن الحالة تمتد حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لاتزال الفرصة متهيئة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة.