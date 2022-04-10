غالبت الفنانة وفاء القنيبط الدموع وهي تحكي عن علاقتها بأمها خاصة في سنوات عمرها الأولى.

معلمة علّقت كلمة "كسلانة" على ظهرها، وعاقبتها بالوقوف أمام الطالبات في فناء المدرسة@Mofeed_n

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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#وفاء_القنيبط_من_الصفر pic.twitter.com/61G3xuZoY6 — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 10, 2022

وخلال لقائها مع برنامج اللقاء من الصفر على قناة MBC1 كشفت القنيبط أنها عاشت فترات عصيبة بعد انفصالها عن أمها بسبب زواج والدها وانتقاله إلى الرياض.

لحظة الانفصال

ولفتت إلى أنها انتقلت إلى الرياض لتعيش مع والدها وزوجته لمدة عام بعيدًا عن أمها وكشفت عن موقف تعرضت له وهي في الصف الأول الابتدائي حيث كانت تعاني من صعوبة في القراءة ما جعل المعلمة تسخر منها.

وأضافت أن المعلمة كتبت لافتة عليها كلمة كسلانة ولصقتها على ظهرها وطلبت منها الوقوف ووجهها لجدار الفصل، وخلال الفسحة المدرسية افتقدتها أختها فجاءت تبحث عنها في الفصل وشاهدت الموقف.

وقالت القنيبط وهي تغالب الدموع إن أختها سلوى قالت لها : لو كانت أمك معنا لما ضربتك المعلمة، مشيرة إلى أن هذه الكلمة أثرت فيها بشكل كبير.

من هي وفاء القنيبط ؟

اسمها وفاء بنت حمد القنيبط فنانة نحت سعودية رائدة، سطرت بموهبتها الفريدة في عالم النحت العديد من الأعمال الفنية المبدعة بالمملكة.

القنيبط عضو في عدة منظمات غير حكومية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وتهتم بالمزج بين الحفاظ على البيئة وتجميل الطرق والمباني والأحياء السكانية بمواد مُعاد تدويرها أثناء فترة البناء والتشييد وإلى تعزيز الهوية القومية من خلال الرسومات والزخارف التي تعكس أصالة الماضي ورؤية المستقبل 2030.

حصلت السيدة وفاء على عدة جوائز عالمية أثناء تواجدها في الولايات المتحدة، كتبت العديد من الصحف الأجنبية عن رحلة وفاء القنيبط باعتبارها شخصية أبرزت الثقافة العربية والحضارة الإسلامية.