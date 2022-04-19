ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي، بشكل متواضع خلال أول ثلاث جولات في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث لم يحقق أي فوز خلالها.

فوز تاريخي لـ شباب الأهلي:

وجاء أول فوز لـ نادي شياب الأهلي على نظيره الغرافة القطري، بثمانية أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويعتبر هو الفوز الأول لشباب الأهلي بعد ثلاثة تعادلات إيجابية بهدف لمثله، حدثت ضد الفرق التالية “فولاد ، آهال، ونادي الغرافة القطري”، قبل أن يتألق ويحقق فوز عريض عليه في الإياب.

الحصيلة التهديفية الأكثر آسيويًا:

ويُعد الفريق الكروي لنادي شباب الأهلي، هو الأكثر تسجيلًا، من بين مجموعات الغرب، خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه الكبير على نادي الغرافة.

ويأتي نادي الشباب في الوصافة برصيد عشرة أهدف، حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادلاً وحيدًا، وجاء فوزه على كل من “القوة الجوية، مومباي سيتي، الجزيرة” بثلاثية نظيفة، وهدف ضد الفريق العراقي.