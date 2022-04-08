انتهت، منذ قليل، أحداث المباراة التي تجمع بين شباب أهال وشباب الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دور المجموعات الآسيوي.

التعادل السلبي في الشوط الأول:

بدأت مباراة شباب أهال ضد شباب الأهلي بمحاولات قوية من الفريقين لإدراك هدف التقدم، وبتسديدة قوية لـ أهال ورد شباب الأهلي بسرعة، حيث استمرت الكفة متساوية بينهما.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بشكل متوازن بين أهال وشباب الأهلي حيث سدد كل فريق ثلاث تسديدات فقط على مرمى الخصم، ولكنهما فشلا في إدراك الهدف الأول لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، حصل أهال على ركلة ركنية استغلها اللاعب عبدي باشينوف في الدقيقة 75 ليسددها مباشرة في مرمى شباب الأهلي ويتقدم لفريقه بالهدف الأول في المباراة، ليرد الأهلي بعدها بأربع دقائق بهدف التعديل.

وعرقل مدافع فريق أهال الأول لكرة القدم لاعب شباب الأهلي الإماراتي، ليحصل على ركلة جزاء أشار بها الحكم مباشرة، ليسددها غانييف في المرمى بقوة ويعلن عن هدف التعديل لفريقه، وتنتهي المباراة بهذه النتيجة.