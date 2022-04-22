انتهت، منذ قليل، أحداث مباراة نادي شباب الأهلي ضد نظيره نادي آهال، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ملخص المباراة بين شباب الأهلي وآهال:

بدأت مباراة شباب الأهلي ضد نادي آهال، بداية سريعة جدًّا، حيث شن الفريق الإماراتي هجمات خطيرة على مرمى الخصم، حيث سيطر على مفاتيح المباراة.

وسجل فيديريكو كارتابيا الهدف الأول لـ نادي شباب الأهلي، بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة، بعد تمريرة مساعدة من حارب عبد الله في الدقيقة الـ 13 من أحداث الشوط الأول.

فيديريكو كارتابيا يضيف الهدف الثاني:

وشن شباب الأهلي عددًا من الهجمات الخطيرة، قبل أن يضيف فيديريكو كارتابيا الهدف الثاني، في الدقيقة الـ 44، من تسديدة صاروخية في شباك نادي آهال.

آهال يقلص الفارق:

وتمكن الفريق الكروي الأول في نادي آهال من تقليص الفارق بعد أن أشار حكم اللقاء بوجود ركلة جزاء، ليسددها اللاعب آرسلانميرات أمانوف، ويضيف الهدف الأول لفريقه، وانتهت المباراة بهذه النتيجة.