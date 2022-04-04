يستعد مجلس إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر لإجراء مجموعة من التعديلات الإدارية على الفريق وذلك لتحقيق الإنجازات والبطولات بداية من الموسم المقبل.

🗣 سعود الصرامي:

هناك تغييرات إدارية في النصر .. قريبا شخص مهم جدا سيغادر ..

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/8XXn8zl3Sx

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 3, 2022

تغييرات عديدة ستحدث في النصر

وحول هذا الأمر قال سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النادي في برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “هناك شخص مهم سيخرج من النادي والبديل لديه فكرة في العمل الإداري والفني وقادر على إعطاء الإدارة الحالية الكثير من الآراء الفنية والإدارية والرياضية الصحيحة من دون أن يفرض وجهة نظره كما كان يحدث في السابق”.

وأضاف الصرامي: ” مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر باق ولكن هناك شخصيات سيتم إخراجهم لأنه تأكد أن وضعهم الإداري أو الشرفي لم يعد مناسبًا للمرحلة الحالية”.

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يذكر أن نادي النصر كان ارتبط أسمه مؤخرًا بالتفاوض مع الفرنسي رودي غارسيا والبرتغالي جورجي جيسوس لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو.