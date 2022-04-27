شكك أحد الأشخاص في توقعات الدكتور خالد الزعاق بشأن غرة هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

زعاق حائل يتحدى الزعاق

وقال الشخص الذي عرّف نفسه بأنه زعاق حائل : إن الهلال اليوم يؤكد أن العيد لن يكون يوم الاثنين بل سيكون قبل ذلك.

وتحدى زعاق حائل بالقول : أحلق شاربي على الصفر إذا كان العيد يوم الاثنين.

وكان الزعاق أشار إلى أنه بحسب الحسابات الفلكية فمن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين المقبل إن شاء الله الموافق 2 مايو 2022.

يذكر أن المملكة تعتمد على رؤية الهلال كبداية للشهور العربية ولا يتم الاعتداد بالرؤية إلا بعد صدور بيان من المحكمة العليا حول بداية الشهر.

تحري هلال شوال

وفي وقت سابق، أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بيانًا بشأن الظروف العلمية لرؤية هلال شهر شوال للعام الجاري.

وأوضح المرصد أنه سيقوم برصد هلال شهر شوال لعام 1443 هـ، مبينًا أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد ليوم السبت 29 رمضان، تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس وسيحدث الاقتران الساعة 11:28 مساء السبت بتوقيت الرياض.

وأشار إلى أن يوم الأحد 30 رمضان ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:47 ويغرب الهلال الساعة 7:24، أما في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:28 عند درجة 287، وسيغرب الهلال الساعة 7:03 عند درجة 289، ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 38 دقيقة بارتفاع 8.1 درجة واستطالة 9 درجات.