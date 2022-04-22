يبدو أن النادي الأهلي سيكون على موعد مع تطورات إدارية خلال الفترة المقبلة، بعدما تحدثت تقارير عن وجود رغبة من الأعضاء الذهبيين بالنادي لعقد جمعية عمومية طارئة بالفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ” شوت” عبر قناة SSC أن عددًا من الأعضاء الذهبيين بالنادي طلبوا عقد جمعية عمومية غير عادية بسبب عثورهم على مخالفات من قبل الإدارة الحالية.

عمومية طارئة لـ الأهلي قد تكون يوم 25 رمضان

وأضاف الحميدي أن الأعضاء الذهبيين طالبوا بعقد الجمعية العمومية يوم 25 رمضان الجاري، حيث رفعوا الطلب إلى إدارة ماجد النفيعي، ومن المقرر تحويل الطلب من إدارة الراقي إلى فرع وزارة الرياضة في جدة.

وكانت جماهير الراقي انتقدت إدارة ماجد النفيعي في أكثر من مناسبة بالموسم الحالي، كما طالبت برحيل الإدارة بسبب الإصرار على بقاء المدرب البلجيكي بيسنك هاسي، قبل أن تتم إقالته مؤخرًا.

وذكر الإعلامي مشعل العتيبي المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر” : ” للتوضيح، أعضاء الجمعية لا يحق لهم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية ومن يحددها النادي والنقطة الأخرى يجب على النادي التواصل مع الأعضاء قبلها ـ 15 يومًا وتحديد يوم ومكان عقد الجمعية”.