نجحت شرطة الرياض في تحديد هوية فتاة لانتحالها صفة غير صحيحة وإحالتها للنيابة العامة.

وقالت الشرطة إن الفتاة ظهرت في مقطع فيديو منتحلة صفة غير صحيحة بأن ارتدت زيًا عسكريًا خاص بأحد القطاعات الأمنية.