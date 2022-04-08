تمكنت شرطة منطقة الرياض من كشف تفاصيل حيلة أخرى للتسول في عدد من المساجد بالرياض، قام بها مقيمون من الجنسية السودانية بالتسول داخل أحد المساجد، بالتواطؤ مع مقيمين من الجنسية الباكستانية وفروا لهم وسيلة نقل بسيارة أجر.

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية

وبعد رصد ومتابعة من الجهات الأمنية تبين وجود مقر لهم في أحد أحياء مدينة الرياض حيث تم القبض على 11 مقيمًا من الجنسية السودانية بينهم امرأتان وجمعيهم مخالفون لنظام القامة والعمل وامتهنوا التسول بوسيلة منظمة وضبط بحوزتهم تقارير طبية مزورة ومبلغ 56 ألف ريال وعملات أجنبية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.