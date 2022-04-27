أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أغادير جنوب المغرب مجموعة من الطلبة وسائق تاكسي، أثناء محاولتهم إدخال “سواطير” لحرم جامعة ابن زهر بالمدينة.

ويعتقد أن الأسلحة كانت ستستخدم في مواجهات بين الفصائل الطلابية.

تفاصيل الحادث:

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين ينتمون لما يوصف بـ”الفصائل الداعمة للفكر الانفصالي داخل الجامعات المغربية”، ويتزامن التوقيف مع اقتراب الذكرى التأسيسية للفصيل المذكور، نقلًا عن موقع “روسيا اليوم”.

وأشار بلاغ لشرطة المدينة إلى أنها تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص بينهم سائق سيارة أجرة وطالبان بجامعة ابن زهر للاشتباه في تورطهم في حيازة العشرات من الأسلحة البيضاء المصنوعة بشكل تقليدي بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

معلومات أولية:

وأوضح البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث مكنت من توقيف سائق سيارة أجرة بالقرب من الحي الجامعي بمدينة أكادير، وهو في حالة تلبس بتسليم الطالبين المشتبه فيهما كيسًا ملفوفًا يضم بداخله 23 ساطورًا، والتي تمت صناعتها بشكل تقليدي عند شخص يمتهن الحدادة بمنطقة قروية بضواحي أولاد تايمة.