حدد المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لـ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، شرطه لتجديد العقد مع العميد خلال الفترة المقبلة.

ماذا طلب كوزمين كونترا ؟

وكشفت تقارير عن أن كونترا صاحب الـ46 عامًا سيجدد العقد في حال تم وضع مميزات جديدة في عقده، بعد الأداء الإيجابي الذي يقدمه مع العميد بالموسم الحالي.

وكانت إدارة أنمار الحائلي قررت تجديد عقد كونترا قبل نهاية شهر إبريل الجاري.

يذكر أن كونترا كان تولى تدريب نادي الاتحاد في أواخر عام 2021، خلفًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

العميد في الصدارة

ويتواجد العميد حاليًا بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.