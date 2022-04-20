تفاعل بنك التنمية الاجتماعية مع استفسارات بشأن منح مستفيدي التأهيل الشامل تمويلًا وهل يحتاج الأمر إلى كفيل أم لا؟

شرط إحضار كفيل:

وقال التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة.

ولفت إلى أنه يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

التمويل المناسب:

وتابع بنك التنمية الاجتماعية أنه من خلال خدمة “اعثر على التمويل المناسب لك” يمكن معرفة الملائمة المالية والتمويل المناسب وذلك من خلال الرابط التالي: هنا.

في سياق آخر، قال البنك إن في حال كانت جهة العمل ليست ضمن الجهات المسجلة في بوابة الجهات الحكومية، فيلزم التواصل مع جهة العمل لإضافتها، أو إحضار كفيل حكومي مسجل ضمن الجهات الحكومية الموحدة.