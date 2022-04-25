أعلنت شركة “شيونوغي” اليابانية، التوصل لعلاج يؤدي لشفاء سريع من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

عبارة عن أقراص أظهرت البيانات أنها تقضي سريعًا على الفيروس المسبب للمرض.. هل ينتهي #كورونا على يد شركة الأدوية اليابانية شيونوغي؟#العربية pic.twitter.com/ueTAO12iGX

— العربية (@AlArabiya) April 25, 2022

توقع انتشار الدواء عالمياً

وأضافت الشركة العالمية، أن العلاج ضد فيروس كورونا عبارة عن أقراص مع توقع انتشاره عالمياً.

ولفتت الشركة اليابانية، إلى أن تجارب المرحلة الثالثة أظهرت أن الدواء “حسن” من الأعراض التنفسية والحمى.