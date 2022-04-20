استعرضت وزارة التجارة موقف شركة متخصصة في الألمنيوم والدهانات في عسير، صححت تجارتها وكانت إيراداتها السنوية تتجاوز 11 مليون ريال.

شركة متخصصة في الألمنيوم والدهانات في عسير، صححت تجارتها ✅

إيراداتها السنوية تتجاوز 11 مليون ريال. ◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة أعمالها نظامية.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/uWPBqXwUrc — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 19, 2022

تصحيح أوضاع:

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة أعمالها نظامية.

ودعت التجارة في وقت سابق المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالات تستر تجاري، خاصة مع وجود مكافأة مالية لكل من يبلغ عنها.