أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التجنيد الموحد (رجال/ نساء) للعام الجاري 1443هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه. الرتب العسكرية:

– جندي.

– جندي أول.

– عريف.

– وكيل رقيب.

– رقيب.

شروط التقديم (رجالية):

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد على الشرط الخاص بالوظيفة.

– ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. – اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

شروط التقديم (نسائية):

– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد اعتبارها إليها.

– أن تكون لائقة طبيًّا للخدمة العسكرية.

– ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

– ألا يقل سن المتقدمة عن (واحد وعشرين) عامًا ولا يزيد على الشرط الخاص بالوظيفة.

– أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

– ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 09/ 09/ 1443هـ الموافق 10/ 04/ 2022م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).