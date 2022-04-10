أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التجنيد الموحد (رجال/ نساء) للعام الجاري 1443هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الرتب العسكرية:
– جندي.
– جندي أول.
– عريف.
– وكيل رقيب.
– رقيب.
شروط التقديم (رجالية):
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– ألا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد على الشرط الخاص بالوظيفة.
– ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.
– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. – اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
– أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.
– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
شروط التقديم (نسائية):
– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد اعتبارها إليها.
– أن تكون لائقة طبيًّا للخدمة العسكرية.
– ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية.
– ألا يقل سن المتقدمة عن (واحد وعشرين) عامًا ولا يزيد على الشرط الخاص بالوظيفة.
– أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.
– ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.
– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 09/ 09/ 1443هـ الموافق 10/ 04/ 2022م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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