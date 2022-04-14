تحدثت فاليري بايدن أوينز، شقيقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ذكرياتهما معًا في مقابلة حديثة نُشرت اليوم على موقع Elle، حيث قالت: إنه منذ أن كان طفلًا وهو لا يستطيع تجميع 3 كلمات معًا، وهذا الأمر جعله عرضة للسخرية لفترات طويلة من عمره يعاني منها حتى الآن، لكن من كان يدري أن هذا الطفل المتلعثم سيتمكن من أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة.

ويعرف الناس في واشنطن أن فاليري بايدن أوينز هي أقوى امرأة في السياسة لم يسمع بها معظم الناس من قبل، وذلك كما وصفتها ديب فيتر، ناشرة مذكرات بايدن أوينز الجديدة، حيث قالت: نحن نعرفها على أنها شقيقة الرئيس، تشاركه ابتسامته واسمه، وهي من أوائل النساء اللواتي أدرن حملته الانتخابية في مجلس الشيوخ، وما زالت واحدة من أقرب الناس له، ومع ذلك إذا ذهبت إلى متجر لشراء أشياء فإن الناس لن يتعرفوا عليها.

وتجنبت فاليري، الخبيرة الإستراتيجية والسياسية الأمريكية، إلى حد كبير الصحافة والمشاركة في العديد من الملفات الشخصية لها وللرئيس، لكنها كشفت في أحدث مقابلة لها عن جوانب من عائلتها وأسرتها التي تبدو محبة.

وفي المقابلة، انتقدت الشقيقة الصغرى للرئيس الأمريكي، مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، لسخريتهم من توقف جو بايدن أحيانًا أثناء حديثه أو أثناء إلقاء الخطب، حيث قالت: منذ أن كان طفلًا صغيرًا كان يتلعثم، هذا الطفل لم يستطع تجميع أكثر من ثلاث كلمات معًا في نفس الوقت، لذلك عندما تراه يتوقف مؤقتًا خلال حديثه فهو يمارس تقنية تعلمها في صغره لتجنب السخرية، ومع ذلك نرى مؤيدي ترامب يقولون انظروا إليه إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه، مضيفة: السخرية والتنمر أمران غير مقبولين.

جو بايدن وُلد ليكون رئيسًا:

سألت مجلة Elle النسائية فاليري عن الشيء الوحيد الذي كانت تتمنى أن يعرفه الجمهور عن شقيقها جو بايدن، فقالت: هذا

الرجل وُلد كبيرًا، وُلد ليكون سياسيًّا قويًّا، بل وُلد ليكون رئيسًا، وهو شخص مرن للغاية.

ويُذكر أن فاليري نُشر لها أمس الثلاثاء، أول كتاب لها يتحدث عنها وعن الرئيس الأمريكي منذ نشأتهما وهو يُسمى Growing Up Biden: A Memoir.