أعلن صالح أبو نخاع، رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، أنه سيترشح لولاية ثانية لرئاسة النادي في الفترة المقبلة.

تمديد فترة رئيس ضمك لنهاية الموسم:



وقال أبو نخاع متحدثًا في برنامج “أكشن مع وليد”: “سأترشح مرة أخرى لـ رئاسة النادي، ولايتي الأولى انتهت السبت الذي كان يوافق الأول من شهر رمضان ووزارة الرياضة قامت بتمديد فترتي لنهاية الموسم الحالي”.

وأضاف رئيس النادي: “سأترشح مرة أخرى لـ رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة”.

فارس الجنوب في المركز الخامس:

ويحتل فارس الجنوب حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، حيث يقدم مستويات مميزة تحت قيادة مدربه كرشمير ريزتش.