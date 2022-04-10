أكد صالح أبو نخاع، رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، على أنه لو كان مكان خالد البلطان رئيس نادي الشباب، سيقوم ببيع النيجيري أوديون إيغالو.

وكان اللاعب النيجيري انتقل إلى الهلال في يناير الماضي قادمًا من الشباب بعقد بيع نهائي.

بيع إيغالو قرار موفق:

وتحدث أبو نخاع في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “كنت سأبيع اللاعب النيجيري لو كنت مكان البلطان، ومعجب كثيرًا بعمل البلطان مع الشباب، وعمل أنمار الحائلي مع نادي الاتحاد”.

يذكر أن اللاعب النيجيري يتصدر قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 هدفًا، كما شارك مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في الإمارات.