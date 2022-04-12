رغم غياب صالح الشهري عن مباراة الهلال ضد الريان، إلا أنه كان حاضرًا بقوة سواء داخل المدرجات والمستطيل الأخضر أو خارجه.

الهلال ضد الريان:

ولعب الهلال ضد الريان بالأمس في ثاني جولات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المواجهة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة الهلال ضد الريان، رفع الزعيم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد الفريق القطري عند 3 نقاط في المركز الثاني.

دعم صالح الشهري بعد الإصابة:

وشهدت مباراة الهلال ضد الريان غياب صالح الشهري بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الشارقة بالجولة الأولى، إلا أن الجماهير ولاعبي الزعيم حرصوا على دعمه.

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بأهدافهم في شباك الريان القطري على طريقة صالح الشهري، كما التقطوا صورة بعد نهاية المباراة بالطريقة ذاتها، ما دفع اللاعب لتوجيه الشكر إليهم عبر حسابه على “تويتر”.

وعلق خلف ملفي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “صالح الشهري حاضر في قلوب زملائه وهو الغائب بإصابة أمام الشارقة تبعده طويلًا، لكنه افتتح التهديف أمام الريان بإمضاء عبدالله الحمدان مقبلًا قميصه”.

وتابع عبر حسابه الخاص قائلًا: “وأضاف الهدف الثاني ببصمة كنو مقلدًا فرحته بمشاركة زملائه.. تعبير مفعم بالحب وشعار الأسرة الواحدة”.