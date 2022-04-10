وجه صالح الشهري، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، رسالة إلى جماهير النادي، بعد إصابته في وتر القدم في مباراة الشارقة الإماراتي بـ دوري أبطال آسيا.

رسالة صالح الشهري:

وقال الشهري في فيديو عبر حسابه في سناب شات: “سأعود أقوى إن شاء الله، ولا تنسوني من دعواتكم”.

ويذكر أن الهلال أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تفاصيل إصابة صالح الشهري والتي هي عبارة عن قطع في وتر القدم، وسيحتاج اللاعب للخضوع إلى عملية جراحية، سيتم تحديدها في وقت لاحق.

المدة المتوقعة لـ غياب الشهري:

وكان الشهري تعرض لإصابة في وتر القدم في مباراة الشارقة، حيث حل بدلًا منه اللاعب عبدالله الحمدان، ومن المتوقع غيابه عن مباريات الزعيم لمدة 5 أسابيع مقبلة، مما يعني نهاية موسمه بنسبة كبيرة.

كذلك أُصيب الكوري جانغ هيون سو في العضلة الخلفية، ودخل بدلًا منه المدافع محمد جحفلي.