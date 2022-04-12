أعلن نادي الهلال، مساء الاثنين، عن سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم، صالح الشهري إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية.

صالح الشهري يجري عملية:

ولفت نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن صالح الشهري سيغادر الرياض متوجهًا إلى فنلندا، الثلاثاء، على أن يجري فحصًا تحت إشراف الطبيب لاسي ليمباينن، يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يجري صالح الشهري، يوم الخميس المقبل، عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الوتر، على أن يعود إلى العاصمة الرياض، يوم الأحد الموافق 17 من شهر إبريل الجاري.

الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية:

ولعب الهلال ضد الريان، مساء الاثنين، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الزعيم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري عند 3 نقاط في المركز الثاني.