تلعب الصدف دورًا مهمًا في حياة الفرد كما أنها لها تأثير كبير على مجريات التاريخ الإنساني بوجه عام حيث دائمًا ما يكون التوفيق والحظ والصدفة وراء الوصول للعديد من الاكتشافات المذهلة لكن بشرط توفر الكفاءة العلمية والمعرفة والخبرة التي تجعلنا نبحث في السر.

برنامج مالك بالطويلة في الحلقة الخامسة على قناة MBC1 استعرض بعضًا من المواقف التي تم اكتشافها بالصدفة من علماء وخبراء وقادت إلى تسهيل حياة الناس في الأجيال اللاحقة.