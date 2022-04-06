تلعب الصدف دورًا مهمًا في حياة الفرد كما أنها لها تأثير كبير على مجريات التاريخ الإنساني بوجه عام حيث دائمًا ما يكون التوفيق والحظ والصدفة وراء الوصول للعديد من الاكتشافات المذهلة لكن بشرط توفر الكفاءة العلمية والمعرفة والخبرة التي تجعلنا نبحث في السر.
#مالك_بالطويلة 4 | الحلقة 5 | صدف غيرت مجرى التاريخ @alrougui
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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/GiiiamxQU8
— MBC1 (@mbc1) April 6, 2022
برنامج مالك بالطويلة في الحلقة الخامسة على قناة MBC1 استعرض بعضًا من المواقف التي تم اكتشافها بالصدفة من علماء وخبراء وقادت إلى تسهيل حياة الناس في الأجيال اللاحقة.
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