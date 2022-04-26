يسعى الهولندي جون بروم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، إلى تجهيز جميع نجومه استعدادًا لمباراة باختاكور الأوزبكي من أجل حسم التأهل.

إصابة نجم الفريق:

وفقد جون بروم خدمات نجمه سعد بالعبيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، خلال مباراة باختاكور الأوزبكي، في الجولة الأخيرة في دور المجموعات الآسيوي.

وشعر سعد بالعبيد نجم التعاون، بآلام في مفصل القدم، حيث قرر الجهاز الطبي لـ الذئاب إراحته خوفًا من تفاقم الإصابة، خاصة وأن موسم الدوري سينطلق مباشرة بعد نهاية دور المجموعات.

التعاون ضد باختاكور:

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة التعاون ضد باختاكور الوزبكي، الليلة، عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.