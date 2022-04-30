تنطلق فعاليات الجولة الـ26، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مطلع شهر مايو المقبل، حيث تسعى فرق المملكة لحسم مركزها بالمسابقة.

وتشهد النسخة الحالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منافسة قوية بين الفرق، فلم يتمكن أي نادٍ من حسم مركزه بالمسابقة حتى الآن.

منافسة قوية على المركز الثالث:

ومن المتوقع أن يشهد المركز الثالث في الدوري السعودي، منافسة قوية بين الشباب ونظيره النصر، حيث يحتل العالمي هذا المركز بفارق نقطة وحيدة عن الليوث.

ومن المقرر أن يتقابل النصر ضد الشباب، في انطلاق دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل، الموافق 6 مايو، على استاد جامعة الملك سعود.

وسيحاول النصر والشباب، خطف الثلاث نقاط، حيث يريد الأول تأمين مركزه، فيما يأمل الثاني في التقدم في جدول الترتيب في دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين.

الشباب يتسلح بالإنجاز القاري:

وسيدخل نادي الشباب مواجهة النصر، وهو متسلح بنتائجه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث حقق الفريق نتائج مذهلة في دور المجموعات.

أما عن النصر، فقد استعد جيدًا خلال فترة التوقف التي شهدها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب استضافة المملكة العربية السعودية لدور المجموعات الآسيوي.

تريتب دوري محمد بن سلمان:

ويحتل نادي الاتحاد الصدارة برصيد 60 نقطة، ويأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يظهر النصر في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، والشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.