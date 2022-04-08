يفتح المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، اليوم الجمعة صفحة جديدة مع الفريق آسيويًا، وذلك بمواجهة الشارقة الإماراتي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

أرقام رامون دياز مع الهلال في 16 لقاءً آسيويًا

ولعب الزعيم 16 مباراة تحت قيادة رامون دياز، في بطولة دوري أبطال آسيا، خلال نسختي 2017 و2018، حقق الهلال خلالها 7 انتصارات مقابل 7 تعادلات وهزيمتين، كما سجل الهلال 24 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

وبدأ الزعيم مشواره في دوري أبطال آسيا 2017، تحت قيادة دياز، بالتعادل مع بيرسبوليس الإيراني بنتيجة (1-1)، وتأهل الهلال متزعمًا صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات.

مشوار 2017 و 2018

وخلال مشواره نحو النهائي، أطاح الهلال بفريق الاستقلال الكازاخستاني في دور الـ16، والعين الإماراتي في ربع النهائي، وبيرسبوليس الإيراني في نصف النهائي، قبل أن يخسر اللقب، بعد الخسارة أمام أوراوا الياباني في النهائي، حيث تعادل الفريقان (1-1) في الذهاب، وفاز أوراوا (1-0) في الإياب.

وفي دوري أبطال آسيا نسخة 2018، بدأ الهلال رحلته في مرحلة المجموعات، بالتعادل السلبي مع العين الإماراتي، والخسارة بهدف نظيف أمام الاستقلال الإيراني، ليكتب نهاية رامون دياز مع الزعيم.