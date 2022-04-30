طالب جمهور الهلال خلال الفترة الأخيرة، إدارة فهد بن نافل بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر لتعويض تراجع مستوى اللاعب ياسر الشهراني.

ياسر الشهراني يعاني من تراجع في المستوى:

وكانت جماهير الأزرق، لاحظت تراجع مستوى الشهراني في مباراتي الشارقة الإماراتي والريان القطري في دوري أبطال آسيا.

وقد تستجيب إدارة فهد بن نافل بضم ظهير أيسر قوي في فترة الانتقالات الصيفية، حيث دخل قائمة المرشحين كل من حمدان الشمراني لاعب نادي الاتحاد ومتعب الحربي لاعب نادي الشباب.

ورغم صعوبة الأمر، كون الثنائي من العناصر الأساسية في تشكيل فريقي الاتحاد والشباب، لكن الهلال سيبذل قصارى جهده لضم أحد اللاعبين.

الانتقادات تطال ثلاثي الهلال:

وفي وقت سابق، انتقدت جماهير الهلال الثلاثي ”المدرب الأرجنتيني رامون دياز واللاعب المالي موسى ماريجا والبرازيلي ماثيوس بيريرا”، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات.

وعلى الرغم من تحقيق الزعيم لنتائج إيجابية في 12 مباراة من أصل 13 مع المدرب رامون دياز، لكن الجماهير طالبت عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدم التعجل بتجديد عقد رامون دياز للموسم المقبل.