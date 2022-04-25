يرصد النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ضم صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم الصفوف الدفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى مجلس إدارة الراقي لمصالحة الجماهير بضم صفقات قوية، بعد تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي.

سبب اهتمام الأهلي بالثنائي المصري والمغربي

ويفكر الراقي في ضم المدافع المغربي رومان سايس لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، والمدافع المصري محمود حمدي ” الونش” لاعب الزمالك المصري.

دانكلير بيريرا لم يقدم المأمول منه

ورغم تعاقد الراقي مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا في يونيو الماضي، لكن بسبب تراجع مستواه وكثرة إصاباته، فكر النادي في ضم إما الونش أو رومان سايس أو ضم الثنائي معًا.

يذكر أن الونش كان جدد تعاقده مع نادي الزمالك في صيف 2021 حتى يونيو 2025.