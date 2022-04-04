أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام صلاة التراويح لثالث ليالي شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد الحرام وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.

الشريم وبليلة:

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وفي التسليمتين الأخيرين مع الوتر فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في المسجد الحرام، حيث شغل صحن المطاف المعتمرين وباقي المصلين في التوسعات والساحات، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي ساهمت في إتمام المناسك بكل يسر وسهولة، حيث استعدت الرئاسة بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدي المصلين صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.