يتصدر البولندي روبرت ليفاندفسكي، لاعب بايرن ميونيخ، شريط الأخبار خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب اقتراب رحيله عن صفوف الفريق البافاري في الموسم المقبل.

وارتبط اسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ الانضمام لنادي برشلونة الإسباني، حيث أشارت التقارير إلى أنه كان أحد أهداف تشافي، المدير الفني لـ الفريق الكتالوني.

صلاح هدف لـ برشلونة:

ووفقًا لـ صحيفة “ليفربول أيكو”، فإن برشلونة صرف النظر عن التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبات يركز على محمد صلاح نجم الريدز كهدف أول في الانتقالات المقبلة.

ولم يصل محمد صلاح إلى اتفاق صريح مع نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل تجديد تعاقده مع الريدز واستمراره لفترة جديدة داخل ملعب أنفيلد، حيث ينتهي عقده في صيف 2023.

أرقام مميزة لـ صلاح:

ويعتبر صلاح، نجم منتخب مصر وفريق الريدز، هو أكثر لاعب بنادي ليفربول الإنجليزي صناعة لـ الأهداف بالبريميرليغ منذ بداية موسم 2017- 2018 برصيد 46 هدفًا.

وساهم محمد صلاح بـ 35 هدفًا في البريميرليغ هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.