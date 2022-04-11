يواصل محمد البريك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تألقه مع الزعيم خلال مواجهات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

البريك يصنع الهدف الأول لـ الهلال:

وصنع محمد البريك الهدف الأول لنادي الهلال، عن طريق تمريرة سحرية، لـ عبدالله الحمدان الذي سددها مباشرة في المرمى، حيث أنهى الزعيم المباراة بثلاثية نظيفة على حساب نادي الريان القطري.

وعزز محمد البريك لاعب الهلال أرقامه مع الزعيم، حيث وصل اللاعب لـ المساهمة التهديفية الخمسين بصحبة حامل لقب دوري أبطال آسيا، بعد تمريرته الحاسمة ضد الريان القطري.

وتمكن محمد البريك لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، من تقديم 41 تمريرة حاسمة مع الزعيم في مختلف المسابقات، فيما سجل تسعة أهداف، لتكون حصيلته التهديفية خمسين مساهمة.

ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز الهلال:

ويتصدر نادي الهلال ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، برصيد ست نقاط، فيما يحل الريان القطري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويتساوى كل من “استقلال دوشنبه والشارقة” بنقطة واحدة في المركز الثالث والرابع على التوالي.