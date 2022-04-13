تلقّت دارة الملك عبدالعزيز إهداءً قيمًا من أسرة طبيب الملك عبدالعزيز ووزير الصحة الأسبق الدكتور رشاد فرعون، وهي عبارة عن مجموعة من الصور والأفلام الخاصة، قدّمها حفيده وابل رشاد فرعون، لتُضيف المزيد من المعلومات والمصادر في دراسة التاريخ السعودي .

صور تاريخية:

وتتمثل تلك المواد مجموعة ألبومات صور تاريخية للملك عبدالعزيز والملوك فيصل وخالد وعدد من الأمراء، بالإضافة إلى صور متنوعة أخرى.

طبيب الملك الخاص:

يُذكر أن الدكتور رشاد بن محمود فرعون دبلوماسي ووزير ومستشار للملك عبد العزيز، ووزير للصحة من عام 1953 إلى عام 1960م، وجرى تعيينه طبيبًا للأسرة المالكة، ثم طبيبًا خاصًّا لدى الملك، كما عيّنه الملك مستشارًا له، ثم وزيرًا مفوضًا للمملكة في باريس، وتدرّج في المناصب حتى أصبح وزيرًا للصحة، وكان ضمن من حضر لقاء الملك عبد العزيز مع الملك فاروق، ولقاء الملك عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي روزفلت .