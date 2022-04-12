نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين صورًا جمالية للعشرة أيام الأولى من رمضان في المسجد الحرام.

أجواء إيمانية:

وأدت جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الصلوات خلال العشر أيام الأولى من رمضان في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

منظومة من الخدمات:

ويأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.