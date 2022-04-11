تواصل الجهات الأمنية جهودها في ضبط المتسولين في جميع مناطق المملكة.

رصد حالات تسول في القصيم:

ورصدت الجهات الأمنية حالات تسول في منطقة القصيم؛ حيث تم ضبط امرأة تتسول داخل أحد الأحياء بافتراش الطرقات الفرعية واستعطاف المارة.

تسول بجانب المساجد:

كما تم رصد شخص وطفل من مخالفي نظام أمن الحدود يقومون بالتسول بجانب أحد المساجد وذلك باستعطاف المصلين، كما تم رصد امرأة تتسول في أحد الطرق السريعة وآخر يتسول بجانب أحد المساجد.

ولفت الأمن العام إلى أنه تم تسليم المضبوطين لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات بحقهم.