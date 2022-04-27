تمكنت شرطة منطقة الباحة من القبض على شخص تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي ساهر في محافظة المخواة.
وقام المتهم بصدم الجهاز بمركبته وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل إلى النيابة العامة.
تمكنت شرطة منطقة الباحة من القبض على شخص تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي ساهر في محافظة المخواة.
وقام المتهم بصدم الجهاز بمركبته وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل إلى النيابة العامة.
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