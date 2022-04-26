ضبطت الإدارة العامة للمرور، قائد مركبة مارس التفحيط وسط طريق عام، معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتفاعل المرور، مع مقطع فيديو يرصد شخصاً مارس التفحيط بمركبته بطريق عام في الرياض وسط أجواء ممطرة وألقت القبض على قائد المركبة المخالف، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه نظامًا.

تفحيط وتهديد حياة الآخرين

ووثق المقطع قائد مركبة وهو يترنح بمركبته يمينًا ويسارًا في أحد الطرق بحي العربجاء الغربية في الرياض وسط هطول الأمطار، ما تسبب في تعطيل حركة السير وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.