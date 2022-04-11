واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية؛ ممثلة بالأمن العام، في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

استغلال أطفال:

وضبطت الجهات الأمنية مخالفات استغلال الأطفال من خلال التسول بطريقة مباشرة داخل المحلات التجارية، وهي ما تعد صورة من صور الاتجار بالبشر.

وبحسب الأمن العام، تم كذلك رصد امرأة وطفل يتسولان أمام إحدى الصيدليات.

مطلوب لدى الجهات الأمنية:

وكذلك تم رصد شخص يتسول بطريقة مباشرة داخل الأحياء السكنية، وتبين أنه مواطن مطلوب لدى الجهات الأمنية.