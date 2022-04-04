ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير أحد المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية بمدينة أبها.

وأكدت أمانة عسير بأن فرق الرقابة بالأمانة ضبطت أحد المطاعم المخالفة، وصادرت أكثر من 579 كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة حيث كان يتم تفريغ المواد الغذائية بمخزن عشوائي بطرق غير صحية ثم تجزئتها تمهيدًا لتسويقها.

مخالفات مطعم أبها:

كما تم رصد عدد من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم تطبيق العقوبات النظامية على المطعم وإغلاقه تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات.

تكثيف الجولات الرقابية:

وشددت أمانة عسير على تكثيف جولاتها الرقابية على مستوى الأمانة والبلديات حرصًا على تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الأغذية وحفظها بطريقة صحية وآمنة، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظًا على صحة الجميع والتأكد من تقديم غذاء آمن وصحي.