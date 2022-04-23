قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن اعتدى بالضرب على زوجته، مما أدى إلى تعرضها لإصابات، وحبسها داخل المنزل، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن اعتدى بالضرب على زوجته، مما أدى إلى تعرضها لإصابات، وحبسها داخل المنزل، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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