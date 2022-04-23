قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن اعتدى بالضرب على زوجته، مما أدى إلى تعرضها لإصابات، وحبسها داخل المنزل، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.