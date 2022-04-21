ضبطت أمانة محافظة جدة موقعاً عشوائياً استغله مخالفون لتعبئة وتخزين مواد التنظيف المقلدة بحي الحرازات.

وجرى مصادرة وإتلاف أكثر من 510 لترات من المضبوطات، فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تعقب المخالفات البلدية ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

معمل ومستودع:

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تمكنت من مداهمة أحد المواقع المخالفة عبارة عن معمل ومستودع لتعبئة المنظفات يعمل بلا رخصة نظامية ويفتقر للاشتراطات.

وتابعت أنه جرى مصادرة وإتلاف 80 صندوقًا من المنظفات تحتوي على 480 عبوة، و30 لترًا من منتجات متنوعة لمواد تنظيف مقلدة لماركات معروفة، حيث تم إتلاف الكميات المضبوطة والمواد المستخدمة في التصنيع.