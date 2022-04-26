ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (19) مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي تبوك ومكة المكرمة.

ضبط 19 آلية:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (19) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لـ (3) مواطنين، يعمل عليها (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، و(4) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم.

أرقام البلاغات:

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.