تمكنت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة من ضبط 249 دراجة آلية مخالفة بعدد من المناطق.

جاء ذلك خلال الحملة الميدانية التي تنفذها إدارات المرور المختلفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة.