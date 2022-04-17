تمكنت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة من ضبط 249 دراجة آلية مخالفة بعدد من المناطق.
جاء ذلك خلال الحملة الميدانية التي تنفذها إدارات المرور المختلفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة.
تمكنت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة من ضبط 249 دراجة آلية مخالفة بعدد من المناطق.
جاء ذلك خلال الحملة الميدانية التي تنفذها إدارات المرور المختلفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة.
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