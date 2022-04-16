ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تفاصيل الواقعة:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (4) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطنَيْن، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

أرقام البلاغات:

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.