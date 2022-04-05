ارتبط اسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، بـ الانتقال لـ برشلونة في الموسم الكروي الجديد.

برشلونة يريد التعاقد مع ليفاندوفسكي:

وذكرت تقارير أن برشلونة سيقدم سيرجينو ديست إلى بايرن ميونيخ في إطار محاولة للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي الذي أعرب عن رغبته في الانضمام إلى ثورة تشافي هيرنانديز في كامب نو.

وأصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي قريبًا من مغادرة نادي بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا العام من أجل استرداد الرسوم، وقد بدأ اللاعب في البحث عن عروض من أجل تقديمها لعملاق البوندسليغا.

وكشف موقع “إي إس بي إن”، أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قال: “نعم” للانتقال إلى برشلونة، الذي يستمتع بالانتعاش تحت قيادة اللاعب السابق والمدير الفني الحالي تشافي، الذي ووضع نصب عينيه التوقيع على مهاجم هداف قبل الموسم المقبل.

ويُعتقد أن ليفاندوفسكي يقدر بـ54 مليون جنيه إسترليني، وهو السعر الذي يأمل البلوغرانا في خفضه من خلال تضمين الظهير الأيمن ديست في الصفقة، والذي كان يرغب العملاق الألماني في ضمه حينما كان لاعبًا بـ أياكس في عام 2019.

ثورة التصحيح في برشلونة:

بدأت ثورة التصحيح في برشلونة بخروج ليونيل ميسي من صفوف العملاق الإسباني بسبب ارتفاع قيمة عقده، حيث كان الهدف الأول للفريق هو تعديل سقف الأجور بما يتوافق مع شروط الليجا.

وكان الهدف الثاني هو تكوين فريق شبابي لا تتخطى أعمارهم الـ30 عامًا، من أجل تجديد دماء الفريق، وبالتالي ضم ليفاندوفسكي خطأ كبير بما يخص ثورة التصحيح في البرسا بسبب عمره حيث تخطى اللاعب حاجز الـ30 عامًا.